Вакуумные сушильные камеры BKS
ТЕХНОЛОГИЯ BKS
ЕВРОПАТЕНТ №00196 от 19.03.99г.
BKS технология основана на работе ICC(Impulse Ceramic Converter. Собственная разработка, подтвержденная «ЕВРОПАТЕНТ от 1996 года») излучателей.
Вакуумные сушильные камеры с использованием нашей технологии, имеют высокий коэффициент полезного действия передачи энергии(электроэнергии) от спирали молекулам свободной воды и связанной воды находящейся в микрокапелярах. Инфракрасное излучение ближней области ИК-спектра напрямую воздействует на воду, находящуюся в древесине или других продуктах сушки.
Создание оптимальных условий процесса сушки в камере ускоряет процесс испарения воды из древесины через капилляры от ее внутренней части к внешней поверхности, с которой вода непрерывно удаляется до достижения необходимой конечной влажности древесины или продукта сушки. Градиент влажности, который является необходимым условием для качественной сушки, регулируется встроенной системой пароконденсации и вентиляции. Средневзвешенная влажность сушилки остается постоянной, что обеспечивает равномерное и качественную сушку.
Система управления сушильной камеры построена на современных алгоритмах программирования с интеллектуальной обработкой информации о контроле параметров процесса сушки.
Простой и удобный интуитивно понятный пользовательский интерфейс(тач-панель MITSUBISHI 10”) упрощает работу оператора сушильной камеры. Показывает основные параметры процесса сушки в графическом и табличном вариантах. Имеет набор предустановленных программ процессов сушки для различных пород, толщин древесины и других продуктов и материалов.
Создание программ и их корректировка, предусмотрена и легко осуществляется оператором. Автоматическое сохранение всех параметров работы сушильной камеры в памяти контроллера(ЛОГ-файлы).
Наша технология наиболее эффективно применима для сушки крупноразмерного пиломатериала, а так же твердых и экзотических пород древесины. Высокое качество сушки, время сушки и низкие энергозатраты, являются основными преимуществами нашей технологии!
ПРЕИМУЩЕСТВА
- СКОРОСТЬ СУШКИ Обеспечивается эффективным и равномерным переносом энергии от излучателей в древесину и другие различные продукты и материалы. Вакуум ускоряет и облегчает процесс испарения воды и снижает энергозатраты.
- КАЧЕСТВО СУШКИ Гарантируется продуманным размещением излучателей в кассетах (полках) с установленными зазорами между излучателями и поверхностью древесины/материалов, обеспечивет равномерное распределения энергии. Отсутствие зон и контактных точек с повышенной температурой. В результате нет трещин и деформаций; нет изменения цвета; низкие внутренние напряжения в высушенном материале.
- ВОЗМОЖНОСТИ СУШКИ Нет ограничений по толщине пиломатериала, породам древесины и начальной влажности.
- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Обеспечиваются продуманной конструкцией вакуумной сушильной камеры, низкими теплопотерями, эффективным преобразованием электрической энергии в тепловую и отсутствием энергоемкого оборудования.
- НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ Обеспечивается продуманной конструкцией сушильной камеры(более 20 лет эксплуатации) и контролем качества на всех этапах от изготовления до комплектации. 95% комплектующих для текущего ремонта и обслуживания сушильной камеры, широко представлены на российском рынке, а значит имеют высокую степень доступности.
- ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Гарантия на корпус 20 лет, гарантия на излучатели 10 лет., бесплатное гарантийное обслуживание 2 года.
Вакуумные сушильные камеры
BKS V6-10
Вакуумная сушильная камера BKS V6-10
Две выкатные тележки с размерами 6300×1100мм
Комплект полок (30 шт.) с излучателями 6300×1100×60мм
Пульт управления (крепится на корпусе)
Блок вакуумного насоса
Направляющие пути для тележек
BKS V-3/5
Вакуумная сушильная камера BKS V-3/5
Выкатная тележка
Комплект полок (15 шт.) с излучателями
Пульт управления (крепится на корпусе)
Блок вакуумного насоса
Направляющие пути для тележки