Вакуумные сушильные камеры BKS

BKS технология основана на работе ICC(Impulse Ceramic Converter. Собственная разработка, подтвержденная «ЕВРОПАТЕНТ от 1996 года») излучателей.

Вакуумные сушильные камеры с использованием нашей технологии, имеют высокий коэффициент полезного действия передачи энергии(электроэнергии) от спирали молекулам свободной воды и связанной воды находящейся в микрокапелярах. Инфракрасное излучение ближней области ИК-спектра напрямую воздействует на воду, находящуюся в древесине или других продуктах сушки.

Создание оптимальных условий процесса сушки в камере ускоряет процесс испарения воды из древесины через капилляры от ее внутренней части к внешней поверхности, с которой вода непрерывно удаляется до достижения необходимой конечной влажности древесины или продукта сушки. Градиент влажности, который является необходимым условием для качественной сушки, регулируется встроенной системой пароконденсации и вентиляции. Средневзвешенная влажность сушилки остается постоянной, что обеспечивает равномерное и качественную сушку.

Система управления сушильной камеры построена на современных алгоритмах программирования с интеллектуальной обработкой информации о контроле параметров процесса сушки.

Простой и удобный интуитивно понятный пользовательский интерфейс(тач-панель MITSUBISHI 10”) упрощает работу оператора сушильной камеры. Показывает основные параметры процесса сушки в графическом и табличном вариантах. Имеет набор предустановленных программ процессов сушки для различных пород, толщин древесины и других продуктов и материалов.

Создание программ и их корректировка, предусмотрена и легко осуществляется оператором. Автоматическое сохранение всех параметров работы сушильной камеры в памяти контроллера(ЛОГ-файлы).

Наша технология наиболее эффективно применима для сушки крупноразмерного пиломатериала, а так же твердых и экзотических пород древесины. Высокое качество сушки, время сушки и низкие энергозатраты, являются основными преимуществами нашей технологии!